Otávio sofreu uma luxação no ombro e virou dúvida para enfrentar o FluminensePedro Souza / Atlético

Publicado 13/09/2024 10:00

Rio - O Atlético-MG eliminou o São Paulo e avançou à semifinal da Copa do Brasil, mas a situação de Otávio gerou preocupação. O volante sofreu uma luxação traumática do ombro esquerdo após disputa de bola com Luiz Gustavo e foi substituído com apenas três minutos do primeiro tempo.

Otávio iniciou o tratamento ainda no banco de reservas sob auxílio do médico Rodrigo Lasmar. O volante reclamou de muitas dores, foi medicado e teve o local imobilizado com uma tipoia, além do uso de gelo. Ele realizará exames de imagem nesta sexta-feira (13) para melhor avaliação.

Sem Otávio, o técnico Gabriel Milito optou por colocar o zagueiro Bruno Fuchs e adiantou Battaglia para a sua posição de origem, como volante. Caso o meio-campista não tenha condições, essa deve ser a escolha do treinador argentino para o confronto contra o Fluminense, dia 18, no Maracanã.

Fluminense e Atlético-MG disputam vaga na semifinal da Libertadores. O jogo de ida acontece no Maracanã, no próximo dia 18, às 19h (de Brasília), enquanto a partida de volta será realizada na Arena MRV, no dia 25, no mesmo horário. O vencedor encara River Plate, da Argentina, ou Colo-Colo, do Chile.