Germán Cano em jogo do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 13/09/2024 20:35

Rio - Nesta sexta-feira (13), Germán Cano embarcou com a delegação tricolor rumo a Caxias do Sul, onde o Fluminense enfrentará o Juventude. Além dele, os recém-chegados Gabriel Fuentes e Victor Hugo também viajaram com o grupo. As informações são do "ge".

Cano não atua desde a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no dia 24 de julho, por causa de uma lesão no pé. Após quase dois meses de recuperação, o argentino tem treinado normalmente nas últimas semanas e, agora, volta a ficar à disposição.

Ele vive uma temporada atípica, com apenas 28 jogos e cinco gols. A última vez que balançou as redes foi no empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, no dia 4 de maio, pelo Brasileirão.

O técnico Mano Menezes também contará com Jhon Arias. O meia-atacante se reapresentou nesta sexta-feira (13) , no CT Carlos Castilho, e participou da atividade antes do embarque.

Agenda

O Fluminense enfrentará o Juventude neste domingo, a partir das 16h, no Alfredo Jaconi, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Tricolor soma 27 pontos e está na 16ª posição do campeonato.