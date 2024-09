Bandeira do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense

Bandeira do FluminenseFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 14/09/2024 19:40 | Atualizado 14/09/2024 23:34

Rio - Na noite deste sábado (14), o Fluminense se pronunciou pela primeira após Arthur ser acusado de proferir uma fala racista durante o jogo contra o Madureira, válido pelas quarta de final do Campeonato Carioca sub-20. O clube se colocou à disposição das autoridades para "pleno esclarecimento dos fatos" e reforçou a luta contra todo tipo de preconceito.

"O Fluminense acompanha de perto o caso envolvendo o atleta Arthur e informa que se colocou à disposição das autoridades para o pleno esclarecimento dos fatos. O clube reforça seu veemente posicionamento contra o racismo e reafirma que luta incansavelmente contra todo tipo de preconceito no futebol e na sociedade em geral", diz a nota do Fluminense.

O Madureira também se posicionou sobre o caso nesta noite. O Tricolor Suburbano repudiou o episódio e prestou solidariedade e apoio ao gandula Jeferson e ao jogador Edilson.

"O Madureira Esporte Clube repudia com veemência qualquer ato racista, em qualquer lugar e por quem quer que seja. É inaceitável que nos tempos atuais ainda temos que nos deparar com situações lamentáveis como a acontecida hoje em Conselheiro Galvão. O Madureira presta toda solidariedade e mantém apoio ao funcionário Jeferson e ao atleta Edilson", diz a nota do clube.

O caso

O meia Arthur, do Fluminense, foi acusado de racismo durante o jogo de entre Fluminense e Madureira, em Conselheiro Galvão, válido pelas quarta de final do Campeonato Carioca sub-20. O jogador, de 19 anos, foi encaminhado para a 29ª DP, em Madureira, para prestar depoimento.

Durante uma confusão na etapa final, Arthur teria chamado um gandula de "escravo". O volante Edilson, do Madureira, defendeu o funcionário e respondeu o camisa 10 tricolor, que teria dado a mesma resposta para o meio-campista rival.

"Ele (Arthur) chamou o gandula de escravo. Aí eu fui e dei uma enquadrada nele, falando que não era assim que as coisas são. Aí ele disse: 'Vocês são tudo escravo'", disse Edilson, camisa 5 do Madureira.

Em depoimento ainda no campo do estádio Conselheiro Galvão, Arthur negou as acusações e alegou que disse "tu é fraco". O jogador e o gandula foram encaminhados para a 29ª DP, em Madureira, para prestar depoimento. Edilson também foi como testemunha.