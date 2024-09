Arthur, do Fluminense, foi acusado de racismo com um gandula durante jogo contra o Madureira, no Carioca sub-20 - Divulgação / Fluminense FC

Arthur, do Fluminense, foi acusado de racismo com um gandula durante jogo contra o Madureira, no Carioca sub-20Divulgação / Fluminense FC

Publicado 14/09/2024 15:05 | Atualizado 14/09/2024 16:07

Rio - O meia Arthur, do Fluminense, foi acusado de racismo durante o jogo de entre Fluminense e Madureira, em Conselheiro Galvão, válido pelas quarta de final do Campeonato Carioca sub-20. O jogador, de 19 anos, foi encaminhado para a 29ª DP, em Madureira, para prestar depoimento. A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Bayer e confirmada pelo O DIA.

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, neste sábado (14/09), policiais do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados para verificar uma ocorrência de injúria racial no Estádio Aniceto Moscoso, em Madureira, durante partida disputada entre Madureira x Fluminense pelo Campeonato Carioca Sub-20. No local, os militares localizaram os envolvidos e os encaminharam à 29ª DP (Madureira)", diz a nota da PM enviada à reportagem.

Durante uma confusão na etapa final, Arthur teria chamado um gandula de "escravo". O volante Edilson, do Madureira, defendeu o funcionário e respondeu o camisa 10 tricolor, que teria dado a mesma resposta para o meio-campista rival.

"Ele (Arthur) chamou o gandula de escravo. Aí eu fui e dei uma enquadrada nele, falando que não era assim que as coisas são. Aí ele disse: 'Vocês são tudo escravo'", disse Edilson, camisa 5 do Madureira.

Em depoimento ainda no campo do estádio Conselheiro Galvão, Arthur negou as acusações e alegou que disse "tu é fraco". O jogador e o gandula foram encaminhados para a 29ª DP, em Madureira, para prestar depoimento. Edilson também foi como testemunha. O Fluminense ainda não se manifestou sobre o caso.

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Fluminense empatou com o Madureira por 1 a 1, neste sábado (14), em Conselheiro Galvão, e assegurou a classificação à semifinal do Campeonato Carioca sub-20. Luis Fernando marcou o gol que garantiu a vaga para os Moleques de Xerém na próxima fase da competição estadual.