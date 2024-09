Kauã Elias comemora gol do Fluminense contra o Bragantino - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 14/09/2024 13:00 | Atualizado 14/09/2024 13:14

Rio - O Fluminense vai entrar em campo pela última vez vestindo seu terceiro uniforme em homenagem ao Cartola, neste domingo (15), às 16h (de Brasília), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 26ª rodada do Brasileirão. A camisa verde e rosa, lançada em outubro do ano passado, se tornou o uniforme número 3 mais vendido da história do clube.

A camisa com as cores verde e rosa, em referência à Estação Primeira de Mangueira e em homenagem ao Cartola, foi sucesso de crítica e venda. O uniforme tem diversas referências ao gênio do samba, que era torcedor do Fluminense. A peça desenvolvida em parceria com a Umbro superou a camisa grená com detalhes dourado de 2011/12.