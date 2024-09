Matheus Reis foi relacionado pelo técnico Mano Menezes para o jogo contra o Juventude, neste domingo, em Caxias do Sul - Divulgação / Fluminense FC

Matheus Reis foi relacionado pelo técnico Mano Menezes para o jogo contra o Juventude, neste domingo, em Caxias do SulDivulgação / Fluminense FC

Publicado 15/09/2024 08:30

Rio - O Fluminense pode ter novidades a partir da partida contra o Juventude, neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 26ª rodada do Brasileirão. Além dos reforços, o técnico Mano Menezes relacionou o jovem Matheus Reis, destaque da geração de 2007 de Xerém, no lugar do centroavante John Kennedy, herói do título da Libertadores no ano passado.

É a primeira vez que Matheus Reis é relacionado no Brasileirão. O jogador estava treinando com o elenco principal e foi elogiado pela comissão técnica tricolor. No início do ano, o jovem esteve na lista para o jogo contra o Cerro Porteño, do Paraguai, fora de casa, pela Libertadores , mas foi cortado da relação final. Em entrevista à FluTV, Mano Menezes indicou que vai dar mais oportunidades para os jovens.

"Existe o momento para colocar, às vezes mais propício, em outros menos. Normalmente os jovens vão oscilar, mais do que os jogadores mais prontos. O torcedor não quer saber se é jovem e se vai oscilar ou não. Mas sinto os jovens (do Fluminense) muito preparados e acho que teremos nos próximos meses a chegada de mais jogadores da base para fazer parte do grupo principal", disse o treinador.

Xerém sempre teve papel decisivo na história do Fluminense, seja em fugas contra o rebaixamento ou em conquista de títulos, como a Libertadores do ano passado. A fábrica continua produzindo talentos e novos nomes como Kauã Elias já desfrutam das oportunidades. Destaque da badalada "Esquadrilha 07", Matheus Reis é o novo diamante que está sendo lapidado para o futuro.

"É só nós sairmos dessa situação emergencial que nos colocamos. Então se abre a possibilidade da gente utilizar, para colocar o torcedor ver na equipe principal. Trazer pra gente a juventude, de comportamento, dessa alegria dos jovens que contagia os outros e que faz muito bem em termos de renovação em qualquer elenco", completou o treinador tricolor.

Matheus Reis é um dos destaques da Esquadrilha 07. A geração de 2007 domina o futebol carioca e chegou a ficar mais de um ano sem perder, além de ter feito um ano "perfeito" em 2022 conquistando todos os títulos disputados. Na época, disputou 34 jogos, venceu 26, empatou sete e perdeu apenas um, além de ter feito 96 gols e sofrido apenas nove. A geração conquistou os títulos do Carioca, Supercopa Carioca, Copa Rio e Copa Nike.

No ano passado, a Esquadrilha foi responsável por sete dos 24 títulos da categoria de base do Fluminense, incluindo Copa Rio, Copa Olaria, Taça Guanabara, Carioca e Supercopa Carioca. Já neste ano, se sagrou campeã da Copa do Brasil sub-17, um título inédito na história tricolor. A geração de 2007 é a esperança do Fluminense para o futuro.

Matheus Reis tem contrato com o Fluminense até 2028. No ano passado, o jovem assinou o primeiro contrato profissional logo após completar 16 anos. A joia tricolor possui multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 280 milhões na cotação atual). O atacante é o único jogador da geração de 2007 no elenco profissional e disputou a Copinha neste ano.