Jhon Arias balançou as redes contra o Juventude, mas não foi o suficiente para evitar a derrotaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 15/09/2024 17:57 | Atualizado 15/09/2024 17:59

Caxias do Sul - O Fluminense sofreu uma dura derrota para o Juventude por 2 a 1 no estádio Alfredo Jaconi, na tarde deste domingo (15), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jhon Arias abriu o placar para o Tricolor no primeiro tempo. Na etapa complementar, porém, o Tricolor caiu muito de produção e viu o adversário crescer na partida. De tanto martelar, o time de Caxias buscou a virada com gols de Ronaldo e Marcelinho num curto intervalo, já na reta final do jogo.

Com o resultado, a equipe de Mano Menezes manteve os 27 pontos e segue na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. A distância para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento é de dois pontos.

Agora, o Tricolor vira a chave para a Libertadores. O Flu enfrentará o Atlético-MG na quarta-feira, a partir das 19h, no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas da competição continental.

O próximo compromisso no Brasileirão será contra o Botafogo. O Clássico Vovô, válido pela 27ª rodada do campeonato, acontecerá no sábado, às 18h30, também no Maracanã.

O jogo

Juventude e Fluminense fizeram um primeiro tempo de pouca emoção no Alfredo Jaconi. Apesar disso, o cenário foi favorável ao time carioca. O Tricolor não deixou o adversário "entrar na partida" em momento algum e finalizou mais vezes.

Além disso, o Flu não desperdiçou a grande chance que teve e abriu o placar aos 27 minutos. Thiago Santos acionou Kevin Serna pelo lado direito, e a marcação não chegou. Com isso, o atacante teve espaço para levantar a bola na medida para Jhon Arias, que escorou para balançar as redes do adversário.

No retorno do intervalo, o jogo mudou. Isso porque o Juventude mudou a postura: foi para cima e passou a pressionar o Fluminense, que já não encontrava a mesma tranquilidade do primeiro tempo.

Nesse cenário, Gilberto quase deixou tudo igual no marcador com um chutaço cruzado de perna direita, mas Fábio conseguiu resvalar, e a bola carimbou o travessão. Pouco depois, o centroavante conseguiu uma boa cabeçada, mas o goleiro tricolor apareceu bem mais uma vez.

O Fluminense não conseguiu se impor na etapa complementar, e as mexidas de Mano não surtiram efeito. Assim, de tanto martelar, o Juventude empatou aos 36 minutos. Alan Ruschel se posicionou para uma cobrança de falta do lado esquerdo e fez cruzamento na medida para Ronaldo. Livre de marcação, o volante cabeceou para deixar tudo igual no placar.

O time de Caxias do Sul cresceu na partida e virou aos 38 minutos. Do lado direito, Marcelinho, que tinha acabado de entrar, finalizou forte e cruzado, sem chances de defesa para Fábio. Diante disso, o Fluminense ainda tentou reagir, mas já não havia mais tempo.



Ficha técnica

Juventude x Fluminense

Data e hora: 15/9/2024, às 16h

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)



Cartões amarelos: Jadson, Nenê, Gilberto e Mandaca (JUV) / Facundo Bernal, Thiago Santos e Fábio (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Jhon Arias (0-1) (27'/1ºT) / Ronaldo (1-1) (36'/2ºT) / Marcelinho (2-1) (38'/2ºT)

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza (Oyama, 28'/2ºT), Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê (Mandaca, 28'/2ºT); Lucas Barbosa (Marcelinho, 37'/2ºT), Erick Farias (Erick Carioca, 28'/1ºT) e Carrillo (Gilberto, Intervalo).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Gabriel Fuentes, 34'/2ºT) e Marcelo (Felipe Melo, 14'/2ºT); Facundo Bernal (Nonato, 18'/2ºT), Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Lima, 19'/2ºT); Kevin Serna (Keno, 34'/2ºT), Jhon Arias e Kauã Elias.