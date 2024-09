Fluminense perdeu pela primeira vez com Thiago Silva em campo no Brasileirão - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fluminense perdeu pela primeira vez com Thiago Silva em campo no BrasileirãoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 16/09/2024 12:27 | Atualizado 16/09/2024 12:28

o Tricolor demorou 711 minutos para sofrer um gol e foi derrotado após oito jogos. Rio - A derrota do Fluminense para o Juventude , neste domingo (15), no Alfredo Jaconi, encerrou uma sequência impressionante de Thiago Silva no Brasileirão. Com o zagueiro em campo,

Desde que Thiago Silva estreou, o Fluminense só havia perdido um jogo com o zagueiro em campo: contra o Grêmio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, em Caxias do Sul. Já contra o Juventude, pela ida das oitavas da Copa do Brasil, e contra o Vasco, no Brasileirão, o defensor foi poupado.

Além da derrota para o Grêmio na Libertadores, o Fluminense também foi vazado com Thiago Silva em campo diante do mesmo Juventude, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Já no Brasileirão, o Tricolor estava invicto com o zagueiro (sete jogos, seis vitórias e um empate).

A invencibilidade chegou ao fim neste último domingo. A defesa foi vazada com o zagueiro pela primeira vez após 711 minutos quando Ronaldo empatou a partida aos 36 da etapa final. Marcelinho virou o placar dois minutos depois e decretou a primeira derrota de Thiago Silva no Brasileirão.

Fluminense com Thiago Silva no Brasileirão:

21/07 - Cuiabá 0 x 1 Fluminense - Arena Pantanal

24/07 - Fluminense 1 x 0 Palmeiras - Maracanã

28/07 - Bragantino 0 x 1 Fluminense - Nabi Abi Chedid

04/08 - Fluminense 1 x 0 Bahia - Maracanã

17/08 - Fluminense 0 x 0 Corinthians - Maracanã

24/08 - Atlético-MG 0 x 2 Fluminense - Mineirão

01/09 - Fluminense 2 x 0 São Paulo - Maracanã

15/09 - Juventude 2 x 1 Fluminense - Alfredo Jaconi

Com a derrota, o Fluminense perdeu a chance de se distanciar da zona de rebaixamento e permaneceu em 16º lugar, com 27 pontos. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), contra o Atlético-MG, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.