Fluminense perdeu de virada para o Juventude - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 16/09/2024 07:30 | Atualizado 16/09/2024 09:11

Rio - O Fluminense reviveu um drama contra o Juventude. No reencontro contra o time gaúcho após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Tricolor foi derrotado de virada por 3 a 0, no domingo (15), no Alfredo Jaconi, pela 26ª rodada do Brasileirão. Pela segunda vez, o time comandado por Mano Menezes saiu na frente, mas repetiu os erros e não sustentou a vantagem.

Fora da zona de rebaixamento, o Fluminense tinha a oportunidade de abrir vantagem contra os rivais e ultrapassar um adversário direto. Também era a chance de respirar mais aliviado e trabalhar com mais tranquilidade para o confronto contra o Atlético-MG, nas quartas de final da Libertadores, nos próximos dias 18 e 25. E isso aconteceu por 81 minutos, quando sofreu o empate.

Após sair na frente do placar com Jhon Arias no primeiro tempo, o Fluminense deu campo para o Juventude na etapa final. O Tricolor ainda teve uma chance de ampliar com Kauã Elias, mas não aproveitou. Depois disso, só deu o time gaúcho. Mano Menezes errou nas substituições, chamou o adversário para o próprio campo e não conseguiu sair do buraco.

"Precisamos ter mais maturidade e não podemos tomar dois gols em dois minutos. Não é questão de desorganização. Era de entendimento da circunstância do jogo. Sofremos um gol que não precisaram nem saltar. Fizemos uma falta que não precisava. O segundo gol foi de lateral, fomos chutar a bola e erramos. Faltou um pouco de experiência", disse Thiago Silva.

O Juventude conseguiu uma virada relâmpago. Ronaldo empatou aos 36 minutos da etapa final, enquanto Marcelinho virou aos 38. Não deu nem tempo do Fluminense processar o empate e tentar reagir. Parecia filme repetido do jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, quando o Tricolor também foi para o intervalo na frente do placar e sofreu uma virada em curto espaço de tempo (em menos de 10 minutos).

Podemos atribuir a derrota a um conjunto de fatores. Além da recorrente dificuldade na bola aérea e das falhas individuais de Felipe Melo e Martinelli, também é necessário destacar as substituições de Mano Menezes. O Fluminense perdeu o meio-campo após as saídas de Bernal e Ganso para as entradas de Nonato e Lima, além da mudança de esquema com a entrada de Felipe Melo no lugar de Marcelo.

O Fluminense recuou excessivamente e caiu na própria armadilha. E o Juventude aproveitou. Com a derrota, o Tricolor perdeu a chance de se distanciar da zona de rebaixamento, mas permanece fora, em 16º lugar, com 27 pontos. O próximo compromisso é contra o Atlético-MG, quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores.