Fluminense foi derrotado de virada pelo Juventude - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 16/09/2024 09:00

Rio - O Fluminense perdeu uma grande chance de se distanciar da zona de rebaixamento e respirar mais aliviado no Brasileirão. O Tricolor saiu na frente, mas sofreu uma virada relâmpago no segundo tempo e foi derrotado pelo Juventude por 2 a 1, neste domingo (15), no Alfredo Jaconi, pela 26ª rodada. O resultado liga um alerta pelo péssimo aproveitamento dos tricolores contra os adversários diretos.

Na luta contra o rebaixamento, o Fluminense não tem conseguido combater seus adversários diretos. Em nove jogos disputados, conquistou apenas uma vitória, empatou empatou três e perdeu cinco. Ou seja, fez apenas seis de 27 pontos disputados. O Tricolor somou apenas um ponto de seis possíveis contra Corinthians e Juventude, e ainda enfrentará Atlético-GO, Vitória, Grêmio, Criciúma e Cuiabá no returno.

O único adversário direto que o Fluminense venceu foi o Cuiabá. Para escapar do rebaixamento, o Tricolor terá que mudar o desempenho da água para o vinho na reta final do Brasileirão, quando ainda tem cinco confrontos diretos, sendo três no Maracanã. O time comandado por Mano Menezes ainda tem um jogo atrasado contra o Athletico-PR, que tem somente três pontos a mais que os tricolores.

Veja o desempenho do Fluminense contra adversários diretos:

Corinthians 3 x 0 Fluminense - Neo Química Arena

Fluminense 1 x 1 Juventude - Maracanã

Fluminense 1 x 2 Atlético-GO - Maracanã

Fluminense 0 x 1 Vitória - Maracanã

Grêmio 1 x 0 Fluminense - Centenário

Criciúma 1 x 1 Fluminense - Heriberto Hülse

Cuiabá 0 x 1 Fluminense - Arena Pantanal

Fluminense 0 x 0 Corinthians - Maracanã

Juventude 2 x 1 Fluminense - Alfredo Jaconi