Jhon Arias é o artilheiro do Fluminense na temporada de 2024Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 17/09/2024 07:30 | Atualizado 17/09/2024 07:35

Rio - O Fluminense tinha motivos para recusar propostas e comprar uma briga pela permanência de Jhon Arias até o fim do ano. Desde o início da temporada, quando decidiu a Recopa Sul-Americana, o atacante colombiano mostrou ser imprescindível para a equipe tricolor e assumiu o protagonismo depois que voltou da Copa América.

Desde que retornou da Copa América, Jhon Arias soma sete participações em gols. Ao todo, marcou quatro vezes e contribuiu com três assistências. O colombiano, que marcou o gol tricolor na derrota diante do Juventude, é o artilheiro do Fluminense na temporada com 10 gols e está a dois de igualar o número do ano passado, quando fez 12.

Na luta contra o rebaixamento no Brasileirão e ainda sonhando com o bi da Libertadores, o Fluminense recusou propostas do Galatasaray, da Turquia, do Girona, da Espanha, e do Zenit, da Rússia, por Arias. O jogador, de 26 anos, tem o desejo de jogar na Europa e tinha a promessa da diretoria tricolor de que seria negociado, mas as ofertas foram rejeitadas.

Arias ficou insatisfeito com as recusas. O Fluminense chegou a propor uma renovação contratual com um aumento salarial, superando o número oferecido pelo Galatasaray, da Turquia, que fez a proposta mais vantajosa para ambas as partes. Porém, o colombiano recusou. Apesar do clima, o camisa 21 segue com bons desempenhos e sendo o protagonista da equipe.

Após a derrota de virada para o Juventude no Brasileirão, Fluminense vira a chave para a Libertadores. O Tricolor entra em campo nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), contra o Atlético-MG, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Quase 50 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada e a expectativa é de casa cheia.