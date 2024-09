Jogadores do Fluminense celebram com Fábio, que pegou um pênalti, a classificação na Libertadores sobre o Grêmio - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 17/09/2024 12:15

pela quinta vez em mata-mata da Libertadores um adversário brasileiro. Depois de confrontos cheios de drama, emoção e com 100% de classificações contra São Paulo, Internacional (duas vezes) e Grêmio, agora é o Atlético-MG no caminho. Os dois se enfrentam na quarta-feira (18), às 19h, pelo jogo de ida das quartas de final, no Maracanã.

Apesar de o final ter sido sempre de alegria para os tricolores, enfrentar brasileiros na Libertadores não foi fácil. Todos esses confrontos foram muito equilibrados, como se vê no retrospecto de 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados e 9 sofridos. As classificações vieram nos detalhes.

Gol histórico de Washington



O primeiro confronto em mata-mata foi também em quartas de final, contra o São Paulo, em 2008. Após perder no Morumbi por 1 a 0, o Fluminense esteve muito perto de ser eliminado. Vencia apenas por 2 a 1 até os 46 minutos do segundo tempo, numa época em que havia critério de mais gols marcados fora de casa como desempate.



Até que Thiago Neves cobrou escanteio e Washington cabeceou para marcar o 3 a 1 da classificação à semifinal e da explosão de emoção num Maracanã com mais de 68 mil pessoas.



Internacional em 2012 e 2023



Quatro anos depois, pelas oitavas de final da Libertadores de 2012, o Internacional entrou no caminho pela primeira vez. E poderia ter complicado muito o time de Abel Braga, se Diego Cavalieri não pegasse um pênalti para garantir o 0 a 0 no Beira-Rio.



Na volta, no Nilton Santos, o Colorado abriu o placar, mas o Tricolor conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com Leandro Euzébio e Fred. E teve que aguentar a pressão após o intervalo para segurar o 2 a 1 e a vaga.



O Internacional voltou a ser adversário na semifinal da histórica campanha do título de 2023. E o drama foi ainda maior. Afinal, no 2 a 2 no Maracanã, Samuel Xavier foi expulso no primeiro tempo e o time de Fernando Diniz levou a virada, mas conseguiu empatar mesmo com um a menos, com um gol de Cano.



BOM DIA, TRICOLOR! No jogo de ida das quartas de final do ano passado, VITÓRIA Tricolor por 2 a 0! AMANHÃ TEEEEMMM DECISÃO NO MARACA! VAAAMOSSS, TRICOLORES!



O artilheiro argentino voltaria a ser decisivo na volta, no Beira-Rio. Um Fluminense inteiramente dominado até os 30 minutos do segundo tempo - e que perdia por 1 a 0 - encontrou forças para empatar com John Kennedy aos 36 e virar com Cano, aos 41.



Fluminense despacha Grêmio nos pênaltis

O último adversário brasileiro está vivo na memória, já que foi o Grêmio nas oitavas de final da atual edição da Libertadores. Uma derrota por 2 a 1 em Curitiba e uma vitória pelo mesmo placar no Rio levaram a decisão por pênaltis.



O fantasma do vice em 2008 estava de volta, mas foi exorcizado graças às cinco cobranças convertidas e à defesa de Fábio na cobrança de Nathan, para alívio dos tricolores.

Retrospecto geral contra brasileiros é equilibrado



Além desses quatro confrontos, o Fluminense também encontrou clubes do Brasil em outras três ocasiões na fase de grupos. E, ao contrário do mata-mata de Libertadores, o histórico não é bom.



Foram seis jogos contra Palmeiras, Vasco e Grêmio em fase de grupos, com apenas uma vitória. O Tricolor perdeu três vezes e empatou outras duas, com seis gols marcados e nove sofridos.



O que deixa o retrospecto geral contra adversários brasileiros na Libertadores bastante equilibrado: 14 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 18 gols marcados e 18 sofridos



No mata-mata



São Paulo 1 x 0 Fluminense - Quartas de final / 2008

Fluminense 3 x 1 São Paulo- Quartas de final / 2008

Internacional 0 x 0 Fluminense - Oitavas de final / 2012

Fluminense 2 x 1 Internacional- Oitavas de final / 2012

Fluminense 2 x 2 Internacional - Semifinal / 2023

Internacional 1 x 2 Fluminense - Semifinal / 2023

Grêmio 2 x 1 Fluminense - Oitavas de final / 2024

Fluminense 2 (4) x (2) 1 Grêmio - Oitavas de final / 2024



Na fase de grupos

Palmeiras 0x2 Fluminense - Grupo 3 / 1971

Fluminense 1x3Palmeiras -Grupo 3 / 1971

Fluminense 3x3 Vasco - Grupo 1 / 1985

Vasco 0x0 Fluminense - Grupo 1 / 1985

Fluminense 0x3 Grêmio - Grupo 8 / 2013

Grêmio 0x0 Fluminense - Grupo 8 / 2013