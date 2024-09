Arthur era considerado uma das grandes promessas do Fluminense em Xerém - Reprodução / Instagram

Publicado 17/09/2024 20:11

Rio - O Fluminense encaminhou a venda de Arthur para o Wydad Casablanca, de Marrocos. O jogador, de 19 anos, irá viajar na quinta-feira (19) para o país, onde fará exames e assinará contrato. A informação é do 'ge'.

Os marroquinos ofereceram cerca de 1,5 milhão de dólares (aproximadamente R$ 8,2 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos. O clube das Laranjeiras viu a proposta de forma positiva. O estafe do meia avalia como uma boa oportunidade, já que Arthur está sem espaço no elenco profissional tricolor.



As negociações com o Wydad Casablanca, inclusive, começaram antes de Arthur ser acusado de racismo durante uma partida do sub-20 do Fluminense contra o Madureira no último sábado (14).

Apelidado de "Príncipe de Xerém", o meia era considerado uma das grandes promessas do clube. Ele fez sua primeira partida no profissional em 2021, se tornando o mais jovem a atuar no time de cima. Porém, acabou não rendendo o esperado. Foram 14 jogos e apenas uma assistência pelo Tricolor.