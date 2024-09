Mural feito pelos tricolores em Dublin, na Irlanda - Reprodução

Mural feito pelos tricolores em Dublin, na Irlanda

Publicado 17/09/2024 18:23



Torcedores do Fluminense fizeram uma homenagem para o clube nas ruas do centro de Dublin, na Irlanda. Brasileiros que vivem no país pintaram uma arte em um muro da cidade representando o time. Além do escudo tricolor, o sambista Cartola e elementos do Rio de Janeiro foram reproduzidos em verde, branco e grená.

A 'FluDublin' existe desde 2021 e reúne mais de 150 tricolores que moram na Irlanda. A arte fica próxima ao "The Wool Shed", bar em que se reúnem para assistir aos jogos.

Em entrevista à 'FluTV', o presidente da torcida, Leandro Henrique, explicou que o objetivo era criar um ponto turístico para os torcedores do clube visitarem na Europa. Para isso, contaram com a ajuda do artista João "Brutto" Adnet.

"Tudo surgiu de uma conexão de ideias que a gente teve com o Brutto. Eu tinha visto um vídeo dele em que estava com a camisa do Fluminense fazendo uma arte do Einstein, na Alemanha. Então, descobri que ele morava aqui na cidade. Ele já estava planejando fazer um mural do Fluminense aqui ou em alguma outra cidade da Europa. Topamos a ideia de primeira", contou.

"O local fica quase em frente ao pub onde a gente assiste aos jogos. Ficou essa homenagem ao Cartola, tem também uma lembrança do Rio de Janeiro e, principalmente, do nosso Fluminense. Agora, a gente tem um ponto turístico em Dublin para todos os tricolores que vierem visitar", reforçou.

O autor da pintura revelou que escolheu torcer para o Tricolor por causa do pai e falou sobre as referências do mural: "Não podia deixar de pintar o Cartola, que é um pouco das minhas referências, do grafite, do samba, e mostrando as favelas, que, na minha opinião, é o que mais representa o Rio de Janeiro. Espero que todos tenham se sentido representados".