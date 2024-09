Fluminense's defender Thiago Silva gestures during the Copa Libertadores round of 16 second leg all-Brazilian football match between Fluminense and Gremio at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on August 20, 2024. - Pablo Porciuncula/AFP

Publicado 17/09/2024 21:13

Rio - Thiago Silva, zagueiro do Fluminense , é o mais novo cidadão benemérito do Rio de Janeiro. Aprovado nesta terça-feira (17/09) pela Câmara dos Vereadores, o jogador se juntará às mais várias personalidades que representam o estado do Rio.

O jogador retornou ao Rio de Janeiro em 2024 para jogar no Fluminense após 16 anos da sua saída, vindo do Chelsea, da Inglaterra, onde era destaque e capitão em plena forma física. Thiago Silva completará 40 anos no domingo (22).



A homenagem foi feita por Carlo Caiado (PSD), Presidente da Câmara dos Vereadores, e Eliseu Kessler (MDB), vereador da cidade.



"O Thiago não é importante somente para o Fluminense. Ele é orgulho de uma nação. Um zagueiro de muito talento que defendeu a seleção brasileira com muito amor e dedicação. O Thiago é um jogador que ama o Rio e que levou o nome da cidade por todos os lugares do mundo por onde passou", disse Carlo Caiado.

Thiago Silva conquistou títulos relevantes na Europa, onde passou maior parte da carreira, e foi figura importante na seleção brasileira. Ele soma 113 partidas com a camisa da Seleção e quatro edições de Copa do Mundo (2010, 2014, 2018 e 2022).