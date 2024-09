Mano Menezes é o técnico do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Mano Menezes é o técnico do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 19/09/2024 00:04

Rio - Mano Menezes elogiou a postura do Fluminense na reta final de partida contra o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (18), pelas quartas de final da Libertadores. O técnico destacou a maturidade do time para não se apressar e construir uma jogada trabalhada naquele momento. Assim, o Tricolor chegou ao gol de Lima, que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Galo

"Eu não tenho essa pretensão de dizer que acertei porque a jogada (do gol) foi com os três jogadores que entraram. Eles estão aí, eles têm muito mérito. Acho que o maior mérito da equipe é fazer uma jogada trabalhada da defesa até o ataque no último minuto do jogo. Isso sim é mérito, porque a tendência nessa hora é você querer apressar, o torcedor ficar ansioso, quer te empurrar e às vezes você comete escolhas erradas".

"A equipe foi bem porque teve essa maturidade, a gente conversou sobre isso. Até usamos como exemplo o jogo do São Paulo e Atlético-MG no Morumbi. Provavelmente o jogo esteve nesse momento também e na ânsia de buscar vitória e às vezes você sofre um gol. Essa maturidade da equipe tem a ver com tudo que ela conquistou nos últimos tempos, por isso que ela está nesse estágio, e a gente sai contente por isso".

Lima, inclusive, foi um dos temas da entrevista coletiva. Mano fez questão de falar sobre o meio-campista e destacou como ele consegue trabalhar em várias funções.

"Existem jogadores supervalorizados no futebol brasileiro e existem os subvalorizados. Lima está entre esses que são subvalorizados. Falo isso de um modo geral, externamente, porque ele faz quase tudo certo que a gente precisa que ele faça. Você coloca de extrema, ele sabe fechar para fazer um bom meio e tem qualidade. Define bem, passa bem, domina bem".

"Se você coloca de volante, como foi possível colocar hoje, porque tínhamos o controle do jogo naquele momento, tínhamos volume para colocar um meia de volante, e ele faz bem. Então, o Fluminense não foi campeão da Libertadores no ano passado à toa. Ele foi porque seu elenco é composto de jogadores como Lima, que nos momentos mais importantes dão a sua participação para a equipe. Isso deixa qualquer treinador muito contente".

Logo após o gol, as câmeras da transmissão flagraram Mano Menezes mandando um beijo para um torcedor nas arquibancadas do Maracanã. Na coletiva, ele explicou a cena curiosa.

"Gol sempre é um momento de extrema felicidade para a gente, ainda mais um gol no final. Então, é coisa boa mesmo que eu desejei para ele. Na mesma proporção que ele estava desejando para a gente".

"A nossa razão de existir e pela qual nós entramos em campo e fizemos tudo que a gente faz, além da questão profissional, é o torcedor. Se ele não existir, não tem razão nenhuma da gente trabalhar no futebol. A gente fica muito feliz de poder construir vitória como construímos hoje".

Agenda

Os dois times voltarão a se enfrentar no dia 25 (quarta-feira), às 19h, na Arena MRV. A equipe de Mano Menezes joga por um empate para avançar à semifinal da Libertadores 2024.

Antes, porém, o Tricolor foca no Brasileirão. O próximo compromisso do Flu será contra o Botafogo, às 18h30 de sábado, no Maracanã. O Clássico Vovô é válido pela 27ª rodada do campeonato.