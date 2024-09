Torcida do Fluminense no Maracanã - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 18/09/2024 21:11

a partida desta ainda entrou no top-10 de melhores públicos do Tricolor no torneio, com o nono lugar. Rio - O Fluminense teve o seu melhor público na Libertadores de 2024 na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG , nesta quarta-feira (18), pelo jogo de ida das quartas de final, no Maracanã. Com 54.140 presentes,, com o nono lugar.

Ao colocar pela primeira vez na atual edição mais de 50 mil pessoas, o jogo contra o Galo superou dois da campanha histórica do título de 2023: contra The Strongest, da Bolívia, (52.409 presentes); e contra o Sporting Cristal, do Peru, (50.683). As partidas foram válidos pela fase de grupos.

Ainda assim, a lista é dominada por seis jogos do ano passado. No entanto, os três melhores públicos do Fluminense na Libertadores foram em 2008, antes das obras que reduziram a capacidade do estádio.

Por isso, a final perdida para a LDU é o jogo que mais recebeu torcedores. Foram contabilizados 86.027 pessoas, mas esse número tende a ser maior, pois houve invasão de quem não tinha ingressos à época.

Top 10 de melhores públicos

1 - Fluminense 3x1 LDU - 86.027 (final de 2008);

2 - Fluminense 3x1 Boca Juniors- 84.632 (semifinal de 2008);

3 - Fluminense 3x1 São Paulo - 72.910 (quarta de final de 2008);

4 - Boca Juniors 1 x 2 Fluminense – 69.232 (final de 2023);

5 - Fluminense 2 x 2 Internacional – 67.515 (semifinal de 2023);

6 - Fluminense 2 x 0 Olímpia – 64.047 (quartas de final de 2023);

7 - Fluminense 5 x 1 River Plate – 62.505 (fase de grupos de 2023);

8 - Fluminense 2 x 0 Argentinos Juniors – 61.396 (oitavas de final de 2023);

9 - Fluminense 1 x 0 Atlético-MG (quartas de final de 2024);

10 - Fluminense 1 x 0 The Strongest – 52.409 (fase de grupos de 2023)