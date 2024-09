Martinelli pode se isolar como recordista de jogos pelo Fluminense na Libertadores - Lucas Merçon / Fluminense

Martinelli pode se isolar como recordista de jogos pelo Fluminense na LibertadoresLucas Merçon / Fluminense

Publicado 18/09/2024 10:40 | Atualizado 18/09/2024 10:44

Rio - Martinelli pode escrever mais um capítulo com a camisa do Fluminense. O volante, de 22 anos, pode se isolar como recordista de jogos pelo clube na Libertadores. Atualmente, ele está empatado na liderança com o ex-jogador Fred, com 29 partidas na competição continental.

Revelado nas categorias de base do Fluminense, Martinelli soma 216 jogos e nove gols com a camisa verde, branca e grená. No profissional desde 2020, o volante fez parte dos títulos do bicampeonato carioca em 2022 e 2023, além da Libertadores de 2023 e Recopa de 2024.

Na campanha do título da Libertadores no ano passado, Martinelli foi uma espécie de 12º jogador com Diniz. O jovem volante foi titular apenas na final, mas entrou em campo durante toda a competição. No Mundial, foi um dos destaques na vitória sobre o Al-Ahly, do Egito, na semifinal.

Jogadores com mais jogos na Libertadores:

1º - Fred e Martinelli: 29 jogos

2º - Thiago Neves: 28 jogos

3º - André: 26 jogos

4º - Fábio e Jhon Arias: 25 jogos

5º - Edinho, Nino e Ganso: 24 jogos

6º - Carlinhos, Conca e Felipe Melo: 22 jogos

Martinelli vai superar Fred se entrar em campo nesta quarta-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), contra o Atlético-MG, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Além dele, outros quatro nomes aparecem entre os jogadores com mais partidas na competição: Fábio, Arias, Ganso e Felipe Melo.

Fábio e Arias somam 25 jogos cada um e podem igualar André, que recentemente se transferiu para o Wolverhamtpon, da Inglaterra, na terceira colocação do ranking. Já Ganso pode se isolar no quarto lugar, enquanto Felipe Melo pode se afastar de Carlinhos e Conca e ficar sozinho em sexto.