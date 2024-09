Comemoração dos jogadores do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense F.C.

Publicado 18/09/2024 22:18 | Atualizado 18/09/2024 22:19

Rio - O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no Maracanã , na noite desta quarta-feira (18), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Nos minutos finais, Lima aproveitou uma das poucas oportunidades da partida para marcar e garantir o triunfo tricolor. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Os dois times voltarão a se enfrentar no dia 25 (quarta-feira), às 19h, na Arena MRV. A equipe de Mano Menezes joga por um empate para avançar à semifinal da Libertadores 2024.

Antes, porém, o Tricolor foca no Brasileirão. O próximo compromisso do Flu será contra o Botafogo, às 18h30 de sábado, no Maracanã. O Clássico Vovô é válido pela 27ª rodada do campeonato.