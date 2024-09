Cano, comemora seu gol na Conmebol Libertadores 2023, quartas de final, jogo 1, partida entre Fluminense x Olimpia - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 18/09/2024 08:00 | Atualizado 18/09/2024 08:01

Rio - Único remanescente das quartas de final do ano passado, o Fluminense inicia a busca por uma vaga na semifinal pela terceira vez na história. Entre os oito melhores da Libertadores pelo segundo ano consecutivo, o Tricolor recebe o Atlético-MG, nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Maracanã, e sonha em repetir o feito de três clubes brasileiros na competição.

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense ainda segue vivo na disputa pelo título e sonha com o bi. Na história, apenas três clubes brasileiros conseguiram alcançar o feito: o Santos de Pelé em 1962 e 1963, o São Paulo de Telê Santana em 1992 e 1993, além do Palmeiras de Abel Ferreira em 2020 e 2021. Peñarol, do Uruguai, e os argentinos Independiente e Estudiantes também já conseguiram.

Entre os oito finalistas do ano passado, apenas Fluminense, Palmeiras e o boliviano Bolívar disputaram a Libertadores neste ano — o Alviverde foi eliminado pelo Botafogo e o Bolívar pelo Flamengo nas oitavas de final. Os argentinos Boca Juniors e Racing disputaram a Sul-Americana, assim como o Internacional. Por fim, Deportivo Pereira e o Olimpia não disputaram competições continentais em 2024.

possui 100% de aproveitamento: São Paulo em 2008, Internacional em 2012 e 2023, e Grêmio em 2024. Para chegar à semifinal pela terceira vez na história, o Fluminense aposta no retrospecto positivo contra os brasileiros no mata-mata da Libertadores . Pela quinta vez, o Tricolor encara um rival do mesmo país e até o momento: São Paulo em 2008, Internacional em 2012 e 2023, e Grêmio em 2024.

Apesar do histórico positivo, todas as classificações foram dramáticas e definidas no detalhe. Ao todo, são oito jogos, quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, com 12 gols marcados e nove sofridos. Em 2008, eliminou o São Paulo com gol no último lance. Já contra o Internacional, precisou reverter o placar em 2012 e 2023. Por fim, passou pelo Grêmio nos pênaltis, nas oitavas deste ano.