Paulo Henrique Ganso em ação pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 19/09/2024 11:13 | Atualizado 19/09/2024 11:20

Rio - Paulo Henrique Ganso escreveu mais um capítulo especial pelo Fluminense. Com a vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, nesta quarta-feira (18), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, o camisa 10 bateu a marca de Fred e se tornou o jogador com mais vitórias em competições continentais com a camisa tricolor.

Segundo os dados do "Flupedia", Ganso chegou a 25 vitórias em competições internacionais com a camisa do Fluminense, superando a marca de Fred. O meio-campista coleciona 18 vitórias na Libertadores, cinco na Sul-Americana, uma na Recopa e uma no Mundial de Clubes, enquanto o ex-jogador e diretor conquistou 16 triunfos na Libertadores e sete na Sul-Americana.

Contratado em 2019, Ganso fez parte de toda a reconstrução do Fluminense até a conquista da Libertadores no ano passado. O camisa 10 soma 256 jogos, 26 gols marcados e 31 assistências, além dos títulos da Carioca de 2022 e 2023, Libertadores de 2023 e Recopa de 2024.

Com a vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, o Fluminense pode até empatar para chegar à semifinal da Libertadores pelo segundo ano consecutivo. Atual campeão, o Tricolor defende o título e sonha com o bicampeonato. O Time de Guerreiros volta a campo no sábado (21), às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.