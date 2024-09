Keno em ação na vitória do Fluminense sobre o Atlético-MG - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Keno em ação na vitória do Fluminense sobre o Atlético-MGMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 19/09/2024 18:19

O atacante recebeu bonito passe de Marcelo na esquerda e deu drible desconcertante em Palacios antes de cruzar a bola para o meio-campista cabecear e colocar o clube carioca na frente na eliminatória.

Antes, nesta edição da competição, Keno havia marcado um dos gols do Flu na vitória sobre o Alianza Lima, por 3 a 2, ainda na fase de grupos.

Em 2023, na histórica campanha tricolor, ele deu cinco assistências ao longo da disputa do troféu - sendo duas na final, contra o Boca Juniors, no Maracanã.

Durante esta temporada, porém, perdeu um pouco de espaço. Até aqui, disputou 29 jogos, fez quatro gols e serviu os companheiros em duas oportunidades.

Com o camisa 11 à disposição, o Fluminense enfrentará o Atlético-MG na próxima semana, quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, para definir quem avançará à semifinal. Antes, o time comandado por Mano Menezes vai a campo no sábado (21), contra o Botafogo, às 18h30 (também de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.