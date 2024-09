Gol no fim de Lima deu a vitória ao Fluminense sobre o Atlético-MG, pela Libertadores - Lucas Merçon / Fluminense

Gol no fim de Lima deu a vitória ao Fluminense sobre o Atlético-MG, pela LibertadoresLucas Merçon / Fluminense

Publicado 19/09/2024 15:29

Lima aos 42 minutos do segundo tempo, é mais um que tem emoção até o fim com esse elenco campeão de 2023 e em boa situação para ir à semifinal em 2024.

Fluminense segue imbatível jogando a Libertadores no Maracanã, em especial no mata-mata. O que não significa ter jogos tranquilos, pelo contrário. O gol da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG , de, é mais um que tem emoção até o fim com esse elenco campeão de 2023 e em boa situação para ir à semifinal em 2024.

"A gente sabia que tinha que ter essa paciência para poder fazer o gol, e chegou no finalzinho com Lima. Todos os jogos da Libertadoras são complicadas. Se você quiser passar de fase, vai ser nos detalhes", avaliou Germán Cano.



Fluminense no mata-mata das últimas duas edições da Libertadores: 10 jogos (10 contra campeões!) 7V - 2E - 1D (!) 76.7% aproveitamento (!) 18 gols (!) 9 gols sofridos (!) 6.2 finalizações p/ marcar gol (!) 13.0 finalizações p/ sofrer gol (!) 57.8% posse de bola 1 título



[image or embed] — Sofascore Brasil (@sofascorebrasil.bsky.social) September 18, 2024 at 8:58 PM

Dos seis últimos confrontos de mata-mata da Libertadores que disputou no estádio, em cinco o Tricolor decidiu o placar nos minutos finais. O único mais "tranquilo" foi contra o Olimpia, quando fez 2 a 0 com gols aos 43 da primeira etapa, de André, e aos 14 da segunda, com Cano.



"Não é gostar (de emoção), é que não tem outra maneira em jogos desse tamanho. Sempre vai ser assim, a gente tem que estar preparado para tudo. Óbvio que queremos ganhar o mais rapidamente possível e ir para casa tranquilos, mas não é assim", disse Marcelo após a vitória sobre o Galo.



Os gols no fim do Fluminense



Em 2023, a classificação nas oitavas de final só foi construída após Samuel Xavier abrir o placar aos 41 minutos do segundo tempo, contra o Argentinos Juniors. E John Kennedy tranquilizou de vez aos 52, fechando o 2 a 0.



Já na semifinal, o Fluminense correu sério risco de perder de virada em casa para o Internacional no jogo da ida, mas Germán Cano garantiu o 2 a 2 a 12 minutos do fim. Naquele momento, o time perdia por 2 a1 e jogava com um a menos desde antes do intervalo.



Já na histórica final contra o Boca Juniors, a decisão foi decidida apenas no início da prorrogação, quando John Kennedy marcou o gol da vitória por 2 a 1 e do título, após 99 minutos de jogo no Maracanã.



contra o Grêmio, nas oitavas de final deste ano, a disputa foi para os pênaltis, após vitória por 2 a 1 no tempo regulamentar. Fábio pegou a cobrança de Nathan e o Fluminense converteu as cinco cobranças,

, após vitória por 2 a 1 no tempo regulamentar. Fábio pegou a cobrança de Nathan e o Fluminense converteu as cinco cobranças, para alívio da torcida tricolor e de Thiago Silva.

Emoção em outros confrontos da Libertadores

Muitos anos antes, em 2008, Washington 'deu início' a essa história de final feliz no fim, ao marcar o gol da classificação para a semifinal aos 46 minutos, na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo.



Já em 2021, com uma Maracanã vazio por causa da pandemia de covid-19, o ídolo Fred garantiu o empate em 2 a 2 com o Barcelona de Guayaquil, com um gol de pênalti aos 50 do segundo tempo. Mas daquela vez não adiantou, pois o Tricolor foi eliminado das quartas de final no Equador.



Não é somente no Maracanã



O Fluminense campeão da Libertadores também exigiu do coração dos tricolores fora de casa. Contra Argentinos Juniors e Internacional, o resultado surgiu no fim, após muito drama.



Na Argentina, o Tricolor buscou o empate em 1 a 1, pelo jogo de ida das oitavas, num chute de Samuel Xavier, aos 42. O adversário jogava com um jogador de linha no gol porque o goleiro havia sido expulso minutos antes, compensando o vermelho dado a Marcelo.



Já em Porto Alegre, o time de Diniz flertou com a eliminação durante quase toda a partida, até que John Kennedy empatou aos 36 e Germán Cano fez o gol da vaga na final aos 42.