Germán Cano entrou no segundo tempo de Fluminense x Atlético-MG, pela LibertadoresLucas Merçon / Fluminense

Publicado 19/09/2024 06:00

pesou para o maior tempo afastado. Germán Cano mudou o ambiente do Maracanã ao ser chamado pelo técnico Mano Menezes, na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Atlético-MG , pela Libertadores. O atacante não marcou no retorno após 56 dias afastado, mas se mostrou muito feliz por estar em campo novamente, e admitiu que o sacrifício de jogar com dores

Cano seguiu jogando e recebeu o apoio do ex-técnico Fernando Diniz para continuar ajudando o Tricolor, apesar da necessidade de se tratar das fortes dores no joelho direito, que vinham desde 2023. Não se arrepende da decisão.



"Diniz é um cara que sempre me dava esse apoio para poder continuar, para podermos ganhar. Mas em algum momento a conta chega. E acho que foi muito bom essa parada para mim, sabe? Foi difícil, porque sempre quero jogar. No ano passado também joguei com muita dor", afirmou.



Cano parou porque 'estava atrapalhando'

Entretanto, Cano entendeu que era preciso parar. O motivo, além das dores que pioraram, foi o desempenho em campo. Quando percebeu que não estava mais conseguindo ajudar o time, viu que era o momento de segurar.



"Era difícil jogar assim, estava atrapalhando, não era legal. Tinha que deixar o ego de lado e pensar no time também. Falei para mim que tinha que parar e me recuperar, porque eu estava mais atrapalhando do que ajudando".

Sem dor no joelho

Por demorar a tratar, o atacante ficou o maior período sem jogar desde que chegou ao Brasil, em 2020. Mas garante não sentir mais dor no joelho direito, mesmo que ainda precise seguir com o tratamento.



"Agora é ganhar parte física, estou muito tempo sem jogar. Estou tranquilo, continuo a fazer (trabalho de) fortalecimento".

Sobre o retorno, Cano agradeceu o carinho do torcedor e já pensa em continuar com o que parou: gols e busca por títulos.

"Estava com muita vontade de poder ajudar o time, de jogar no Maracanã. Fiquei muitos dias fora, mas acho que foi muito bom para fazer uma boa recuperação e continuar ajudando o time. Eu sou muito grato a todos da nossa torcida, pelo carinho, pelo apoio de sempre. Eles merecem tudo o que está acontecendo com o Fluminense. Agora é continuar fazendo história", completou.