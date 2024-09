Marcelo entrou no segundo tempo e deu passe que desmontou a defesa do Atlético-MG no gol do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 19/09/2024 13:37

no meio de campo, onde Mano Menezes quer utilizar o experiente jogador, que reforçou preferir jogar como lateral. Marcelo começou no banco de reservas com o retorno de Diogo Barbosa após uma artroscopia no joelho direito , mas foi decisivo para a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Atlético-MG , pela Libertadores. O passe que desmontou a defesa adversária, para Keno cruzar para o gol de Lima, saiu, que reforçou preferir jogar como lateral.

"Sou lateral, já falei isso mil vezes, mas eu sou um cara que tenta ajudar o time, na posição que o treinador me botar ali para jogar. É óbvio que todo mundo fala que o Marcelo tem que ser meia... Eu não joguei de meia tanto como de lateral, que é uma situação que eu vivi a vida inteira. De vez em quando saem algumas coisas legais, parece que o Marcelo é meia e tal, mas não é", avisou.

Aos 36 anos e sem mais o vigor físico de antes, Marcelo vem sofrendo na marcação pela esquerda, uma preocupação de Mano Menezes. Tanto que o treinador, desde que chegou, colocou-o no meio, com Diogo Barbosa na lateral até se machucar no clássico com o Vasco, em agosto.



Foi então que Marcelo voltou ao time titular e na posição original, por um mês, até o companheiro estar recuperado e voltar a jogar, contra o Atlético-MG. De volta à reserva, o experiente jogador ainda acredita poder brigar por uma vaga no time, mesmo com a chegada de Gabriel fuentes para o setor.

"Meu objetivo é sempre jogar como titular. Fica bem claro, eu estou lutando, todos os dias treino e me preparo para ser titular do Fluminense", avisou.



O lance do gol do Fluminense



Marcelo também explicou como tomou a decisão de tocar de primeira para Keno na jogada do gol da vitória. O lateral entendeu que essa era a melhor opção por causa da bola que recebeu em velocidade de Paulo Henrique Ganso.



"É por isso que o Ganso é um gênio, na velocidade do passe dele, eu já sabia que era para tocar direto para o espaço. Dependendo da velocidade do passe que vem do Thiago Silva ou do Ganso, a gente tem que entender isso, consegue saber o que era para fazer. Se ele dá um pouquinho mais devagar, é para dominar a bola. Eu consegui jogar a bola no Keno, que fez uma jogada brilhante. E o Lima, com aquele tamanho todo, conseguiu fazer o gol de cabeça", explicou.