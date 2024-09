Lima em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Lima em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 19/09/2024 18:53 | Atualizado 19/09/2024 18:54

Rio - Autor do gol da vitória do Fluminense sobre o Atlético-MG, o meia Lima, de 28 anos, encerrou uma sequência curiosa que dava a ela uma fama de "pé frio" no Tricolor. O jogador não marcava em uma vitória do clube carioca desde abril de 2023.

No total, Lima tem 12 gols em 103 jogos pelo Fluminense, porém, somente três foram marcados em vitórias. Os outros acabaram acontecendo em partidas que o clube das Laranjeiras perdeu ou empatou.



Curiosamente, as duas outras vitórias ocorreram nos dois primeiros gols de Lima pelo Fluminense. A primeira vez que o meia balançou as redes foi na vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, no Carioca de 2023, em janeiro. Três meses depois, Lima fez um dos gols do Fluminense contra o Athletico-PR, no Maracanã, pelo Brasileiro. O Tricolor levou a melhor por 2 a 0.



Depois disso, Lima só marcou em empates ou derrotas. Ainda no ano passado, ele balançou as redes no empate com o Vasco por 1 a 1, no Maracanã, no empate com o Goiás por 2 a 2, em Goiânia, na derrota para o Cruz-Maltino por 4 a 2, no Nilton Santos, e no empate com o Corinthians por 3 a 3, no Maracanã. Em 2024, ele havia feito gols no empate por 2 a 2 contra o Bragantino, no Maracanã, na derrota para o Juventude por 3 a 2, em Caxias do Sul, e na derrota para o Grêmio por 2 a 1, em Curitiba.