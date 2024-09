Thiago Santos liderou a defesa do Fluminense na vitória sobre o Atlético-MG na Libertadores - Lucas Merçon / Fluminense FC

Thiago Santos liderou a defesa do Fluminense na vitória sobre o Atlético-MG na LibertadoresLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 19/09/2024 09:00 | Atualizado 19/09/2024 09:01

Rio - A defesa do Fluminense teve uma atuação impecável na vitória sobre o Atlético-MG , pelas quartas de final da Libertadores. Apesar do susto com a lesão de Thiago Silva , que foi substituído no intervalo, o xará Thiago Santos deu conta do recado e liderou a defesa ao lado de Antônio Carlos.

Thiago Santos teve uma grande exibição com oito ações defensivas e cinco desarmes. O zagueiro venceu nove de 15 duelos por baixo contra os atacantes atleticanos de acordo com os dados do "SofaScore" e não deu espaço para Hulk e Paulinho, os principais nomes do ataque do Atlético-MG.

Contratado como volante, Thiago Santos virou zagueiro no início desta temporada através de improvisações do técnico Fernando Diniz. O jogador teve boas atuações, como na decisão da Recopa, quando foi aplaudido pela torcida no Maracanã. E não foi diferente no mata-mata da Libertadores.

Além da boa atuação defensiva, Thiago Santos também chamou a atenção com bom aproveitamento nos passes. O zagueiro acertou 62 de 70 tentativas e também os três dribles feitos durante o jogo contra o Atlético-MG, no Maracanã.

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, o Fluminense pode até empatar para chegar à semifinal pelo segundo ano consecutivo. O Tricolor volta a campo no sábado (21), às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.