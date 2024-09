João Neto foi um dos autores dos gols que deram a vitória ao Fluminense - Leonardo Brasil / Fluminense

Publicado 25/09/2024 18:25

Rio - O Fluminense estreou com o pé direito no Brasileirão de Aspirantes. O Tricolor derrotou o CRB por 2 a 0, nesta quarta-feira (25), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém. João Neto e Isaac fizeram os gols do Flu.

O primeiro, que esteve emprestado por um curto período ao clube alagoano entre março e agosto deste ano, abriu o marcador aos 35 minutos da primeira etapa. Na reta final do segundo tempo, com placar ainda em 1 a 0, o CRB teve um pênalti a seu favor, que foi defendido por Gustavo Ramalho.



Faltando apenas quatro minutos para o duelo terminar, Isaac foi derrubado dentro da área e converteu a penalidade para fechar a vitória do Flu.

O time das Laranjeiras está no Grupo A do torneio, ao lado de CRB, Vitória, Fortaleza, Atlético-MG, Sport, Botafogo e Vasco. O próximo compromisso do Fluminense será com o Leão da Ilha do Retiro, no sábado (5), às 16h (de Brasília), em Pernambuco.