Rômulo Rodriguez comandará o time sub-23 do Fluminense no Brasileiro de Aspirantes - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 24/09/2024 15:58

estreia no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, contra o CRB, às 15h no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém.

As atenções da torcida estão todas voltadas para o jogo decisivo contra o Atlético-MG, pelas quartas de final da Libertadores, mas o Fluminense também tem outro jogo na quarta-feira (25). É a

E para a competição sub-23, o Tricolor conta com o sucesso do técnico Rômulo Rodriguez nas divisões de base. Ele é um dos maiores vencedores do clube ao contabilizar 19 títulos.



Aos 41 anos, o profissional está no Fluminense desde 2018 e já passou por seis categorias diferentes - levantou troféus em todas - até chegar aos aspirantes. Contratado pelo trabalho realizado em ma franquia da Guerreirinhos, escola de futebol oficial do clube adquirida por, Rômulo já trabalhou no sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-17, até chegar ao sub-20 em março de 2024.



Inicialmente, o técnico acumulará as duas equipes, já que a base do time que disputará o Brasileiro de Aspirantes será formada por juniores.



"Comandar o time de aspirantes é um presente que recebi. São atletas que já estão comigo desde março. Os outros jogadores cedidos pelo time profissional também precisam dessa chance para mostrar trabalho e eu estou no mesmo barco. Um campeonato nacional deste nível é uma grande oportunidade para todos e estamos com um time muito competitivo. Temos tudo para fazer uma boa campanha", afirmou Rômulo Rodríguez.



Os primeiros jogos do Fluminense no Brasileiro de Aspirantes





1ª rodada

25/9 - quarta-feira

15h - Fluminense x CRB, no Estádio Marcelo Vieira (Xerém)



2ª rodada

5/10 – sábado

15h - Sport x Fluminense, na Arena Pernambuco (PE)



3ª rodada

9/10 - quarta-feira

15h - Fluminense x Vasco, no Estádio Marcelo Vieira (Xerém)



4ª rodada

14/10 - segunda-feira

16h - Fortaleza x Fluminense, Estádio Presidente Vargas (CE)