Fernando Diniz fez história no Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 23/09/2024 22:10

Rio - O Fluminense reencontrará Fernando Diniz em breve. Isso porque o Tricolor enfrentará o Cruzeiro, novo time do técnico , na 29ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada o dia 3 de outubro (quinta-feira), às 21h30, no Maracanã.

Antes, porém, o Flu terá mais dois jogos pela frente. São eles: contra o Atlético-MG, na quarta-feira, pela Libertadores; e diante do Atlético-GO, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

A Raposa anunciou a contratação de Diniz nesta segunda (23) . Ele assinou contrato até o fim de 2025 e comandará o primeiro treino na terça-feira (24). O treinador chega ao clube mineiro junto aos auxiliares Eduardo Barros e Wagner Bertelli.

Fernando Diniz deixou o Fluminense no dia 24 de junho deste ano . Ele iniciou sua segunda passagem pelo Fluminense em abril de 2022. Em 145 jogos, entrou para a história do clube ao conquistar os títulos inéditos da Libertadores da América, no ano passado, e da Recopa, no início desta temporada. Diniz ainda faturou o Campeonato Carioca de 2023.

Neta temporada, porém, não conseguiu fazer o time repetir o bom desempenho. Foram 28 jogos em 2024, com dez vitórias, oito empates e 11 derrotas. As atuações ruins e a campanha no Brasileirão culminaram na queda do treinador.