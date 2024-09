Ignácio foi reforço para a temporada de 2024 - Lucas Merçon / Fluminense FC

Rio - O Fluminense deverá ter um retorno importante nesta semana. O zagueiro Ignácio, de 27 anos, deverá voltar a trabalhar com bola, ao lado do elenco tricolor nos próximos dias. Com isso, deverá ficar à disposição de Mano Menezes em breve. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Ignácio se lesionou no dia 18 de agosto, no empate sem gols entre Fluminense e Corinthians pelo Brasileiro. Cerca de uma semana depois, o defensor se submeteu a uma uma artroscopia no menisco do joelho esquerdo.

O zagueiro foi contratado junto ao Sporting Cristal, do Peru, por cerca de R$ 11,9 milhões por 80% dos direitos econômicos. O jogador entrou em campo em apenas duas partidas com a camisa tricolor (atuou os 90 minutos na derrota contra o Vasco e 86 minutos no empate diante do Corinthians).



Ignácio é visto como o possível parceiro ideal para Thiago Silva no elenco do Fluminense. Com seu retorno, Mano Menezes irá ganhar mais uma opção para o setor de defesa do clube carioca.