Mano Menezes, técnico do Fluminense, em entrevista coletiva - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 21/09/2024 21:46

"A questão de beirada de campo é assim. Tem dia que você manda beijo, tem dia que você manda banana. É chato, existe em todos os lugares. Se com 20 minutos você já tem coisa para reclamar é porque você é chato. Aí você merece uma banana", explicou.

Felipe Melo tinha a jogada controlada dentro da área, tocou de lado, recebeu de volta e optou por recuar. camisa 30 acabou perdendo no corpo para Gregore, que depois só rolou para Luiz Henrique, aos 50 do segundo tempo, balançar a rede e dar os três pontos ao Botafogo.



"Falar sobre Felipe Melo hoje seria quase que uma covardia, acho que não seria correto", disse o técnico do Flu, lamentando o erro.

Na visão de Mano Menezes, a partida no Maracanã foi equilibrada e o empate seria o mais justo ao apito final de Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO). Caso segurasse um ponto diante do líder Botafogo, o Tricolor dormiria fora da zona de rebaixamento.



"Fizemos um jogo bastante parelho e disputado. Foi um clássico em que tentou-se achar solução a todo mundo e se encaminhava por um 0 a 0 até justo pelo que as equipes fizeram. Aí tivemos um lance final, é óbvio que é um erro. Podemos discutir se houve a alavanca da falta, mas é minha opinião. Assim como acho que houve um pênalti no primeiro tempo. Mas a gente acaba sofrendo um golpe muito duro", comentou.

O Fluminense, com o resultado, fica em 18º na tabela do Brasileirão, amargando a zona de rebaixamento. O Tricolor volta a campo na quarta-feira, fora de casa, contra o Alético-MG, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores com vantagem do empate para conquistar a classificação.

Veja outras respostas de Mano Menezes:

Limite físico

"Penso que a gente tinha pela frente um time extremamente forte, líder do campeonato e fisicamente forte, que é a característica do Botafogo. A gente vinha de um jogo que nos exigiu muito na quarta-feira. Dentre os levantamentos que fizemos em termos de desgaste, tínhamos jogadores com risco elevadíssimo. Se a gente os colocasse para fazer mais ou menos 70 minutos, estaria correndo sério risco de perdê-los. É só ver em volta que todo mundo perde jogador a cada rodada. A gente tirou porque achava que o time fisicamente seria mais forte na primeira etapa."

Lições do jogo

"A gente não pode vacilar em jogo grande e contra adversário de alto nível do outro lado, que está sempre preparado para aproveitar pequenos vacilos. Vai acontecer na quarta-feira, esses detalhes vão aparecer de novo. A gente vai ter que trazer esses detalhes ao nosso favor. Será um jogo muito difícil com enfrentamentos individuais o tempo inteiro. Você traça planos, estratégias, mas o jogo se decide muito em duelos individuais, que são o somatório de coisas que fazem você se estabelecer. E é o que vamos fazer."

Volta de Cano

"Está no mesmo processo, vem ganhando confiança de novo, vem trabalhando mais forte. O sentimos mais feliz no dia a dia, o que é importante para um atacante, é fundamental. Teve uma chance e meia. Ele precisa que a bola chegue, e John fez uma grande defesa. É um jogador que vamos precisa para a frente, e o fato de ter iniciado com ele também tem a ver com isso. Você vai dando condição para ele estar melhor preparado para os próximos desafios."