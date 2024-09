Luiz Henrique fez boas jogadas pela direita, marcou o gol da vitória e deixou o Glorioso tranquilo na liderança do Campeonato Brasileiro - Vitor Silva/Botafogo

Luiz Henrique fez boas jogadas pela direita, marcou o gol da vitória e deixou o Glorioso tranquilo na liderança do Campeonato Brasileiro Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/09/2024 20:37

Rio - Em um dos principais jogos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado (21), no Maracanã, o Botafogo contou com uma colaboração luxuosa no fim para vencer o Fluminense pelo placar de 1 a 0 e seguir na liderança. O gol foi marcado pelo atacante Luiz Henrique, revelado pelo Tricolor das Laranjeiras, após erro grosseiro de Felipe Melo aos 50 minutos da segunda etapa.

fotogaleria

Com o resultado, o Glorioso vai a 56 pontos na tabela de classificação, na liderança, e abriu seis pontos para o Palmeiras, que jogará neste domingo (22) contra o Vasco. O Tricolor, por sua vez, fica na zona de rebaixamento, em 18º, com 27.

O jogo

Um choque de ideias e de realidades diferentes na temporada. De um lado, um Fluminense desesperado na luta contra o rebaixamento visando se afastar do Z4 e pressionado por conta dos resultados do início da rodada. Do outro, o líder, vivendo seu melhor momento e esbanjando futebol em 2024.



O Clássico Vovô, no entanto, teve um primeiro tempo sem fortes emoções e com os rivais alternando superioridade nos 45 minutos. O Alvinegro começou melhor, agrediu mais a área e viu o Tricolor tomar conta das ações a partir dos 25 e ser mais perigoso com chegadas de Cano, Arias e Lima.



Como pontos altos, a boa atuação do goleiro Fábio, do Fluminense, e também as reclamações por não marcações da arbitragem. O Glorioso pediu expulsão de Marcelo após pisão em Matheus Martins, enquanto os comandados de Mano Menezes pediram pênalti de Matheus em Cano após cotovelada dentro da área. Com a bola no pé mesmo, muitos erros de passe e aposta em cruzamentos.



O jogo ganhou em movimentação na segunda etapa com boas trocas de ataques. O Botafogo, assim como em compromissos recentes, abusou das chances desperdiçadas logo nos primeiros minutos em jogadas rápidas com lances agudos. O Fluminense tinha Arias e Cano como principais peças no terço final e seguiu levando perigo à meta de John.



Fábio apareceu como o protagonista do clássico no Maracanã salvando o Fluminense em meio ao volume de jogo altíssimo do Botafogo. Sempre perigoso, o time de Artur Jorge viu mais uma vez os erros de finalização prejudicando na construção do resultado.

Preocupação

Na reta final, aos 40 minutos, o Maracanã ficou apreensivo após choque forte de cabeça entre Marçal e Nonato. Pior para o volante do Fluminense, que, precisou deixar o estádio de ambulância devido à corte na face e período de inconsciência no gramado.

Erro fatal

Quando tudo parecia se encaminhar para um empate sem gols, um erro grosseiro deu a vitória ao Botafogo. Aos 50 minutos, Felipe Melo, que acabara de entrar nu lugar de Nonato, errou na saída de bola e perdeu para Gregore já dentro da área. O volante do Botafogo ganhou no corpo, dividiu com Fábio e deixou na boa para Luiz Henrique entrar sozinho e tocar para o fundo do gol. O ato final do Clássico Vovô para dar os três pontos ao líder do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 0 X 1 BOTAFOGO



Local: Maracanã

Data e hora: 21/9 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Guilherme Dias Camilo



Gols: Luiz Henrique 50'/2ºT (BOT)



Cartões amarelos: Felipe Melo (FLU) e Tchê Tchê (BOT)



FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Antônio Carlos e Marcelo (Gabriel Fuentes); Martinelli (Nonato (Felipe Melo)), Lima (Kauã Elias), Bernal e Arias; Serna (Keno) e Cano (Ganso). Técnico: Mano Menezes.



BOTAFOGO: John, Mateo Ponte, Adryelson (Bastos), Alexander Barboza e Marçal (Alex Telles); Gregore, Tchê Tchê (Allan) e Savarino (Thiago Almada), Luiz Henrique, Matheus Martins (Carlos Alberto) e Tiquinho Soares (Igor Jesus). Técnico: Artur Jorge.