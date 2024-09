Luiz Henrique comemorando a vitória do Botafogo sobre o Fluminense - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/09/2024 21:07

Rio - Revelado nas categorias de base do Fluminense, Luiz Henrique marcou nos acréscimos o gol da vitória do Botafogo no clássico disputado neste sábado (21) , no Maracanã, pela 27ª rodada Campeonato Brasileiro após falha feia de Felipe Melo. Em entrevista após o jogo, o atacante agradeceu a contribuição do volante Gregore, que recuperou a bola, e valorizou o resultado.

"Já agradeci (ao Gregore). Esse cara é fantástico, luta até o final dentro de campo, sempre ajudando a equipe, agradecer a ele por essa assistência linda, e foi só empurrar para o gol", disse, em entrevista ao "Premiere".

Com o resultado, o Glorioso chegou aos 56 pontos somados na tabela e segue na liderança, aguardando o desfecho da rodada para saber o tamanho de sua vantagem em relação ao Palmeiras, vice-líder, com 50 - joga neste domingo contra o Vasco, em Brasília.

"Jogar contra o Fluminense aqui dentro do Maracanã é sempre difícil, temos que dar nosso máximo até o final. Dei meu máximo, fui até o fim, acreditei que a gente ia conseguir fazer o gol. Não estávamos pensando no empate, só na vitória. Viemos para vencer porque sabemos que a briga no Brasileirão é muito grande. É seguir porque quarta-feira tem uma final para a gente", destacou Luiz Henrique.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (25), contra o São Paulo, no Morumbis, pela volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, empate em 0 a 0, no Nilton Santos.