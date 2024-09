Treino do Botafogo às vésperas do clássico com o Fluminense foi no Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/09/2024 15:55

Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o clássico com o Fluminense, neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. O técnico Artur Jorge vai com o que tem de melhor à disposição para o duelo com o rival.

Entraram na relação o goleiro Raul e o lateral-esquerdo Hugo, que ficaram fora contra o São Paulo, pela Libertadores, e o atacante Carlos Alberto, que sequer foi inscrito na competição continental. Deixaram a lista os volantes Marlon Freitas, suspenso por terceiro cartão amarelo, e o jovem Kauê.

O Glorioso defende a liderança da Brasileirão, com 53 pontos, três a mais em relação ao Palmeiras, vice-líder. O Fluminense, por sua vez, inicia a rodada na 16ª colocação, com 27 pontos, na luta contra o rebaixamento.

Veja a lista de relacionados do Botafogo:

Goleiros: Gatito Fernández, John e Raul.

Defensores: Adryelson, Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Hugo, Mateo Ponte, Marçal, Lucas Halter e Vitinho.

Meias: Allan, Danilo Barbosa, Gregore, Óscar Romero, Tchê Tchê e Thiago Almada.

Atacantes: Carlos ALBERTO, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Martins, Savarino e Tiquinho Soares.