Matheus Nascimento em ação contra o Olaria, no Nilton Santos, nesta sexta-feira (20)Divulgação / Botafogo

Publicado 20/09/2024 14:38 | Atualizado 20/09/2024 14:41

Rio - Atacante do Botafogo , Matheus Nascimento integrou o elenco sub-23 do clube para participar de um amistoso nesta sexta-feira (20). O Alvinegro enfrentou o Olaria, no Nilton Santos, em preparação para o Campeonato Brasileiro da categoria.

"Eu fiquei um tempo parado, mas trabalhei firme para voltar mais forte. Estou feliz por ter essa oportunidade, de estar jogando e ganhar minutagem. Faz diferença. A preparação física me ajudou bastante. Ganhei massa magra, fiquei um pouco mais forte. Preciso dar os parabéns ao staff que me cobrou e esteve lá todos os dias", declarou o camisa 90.

Além do garoto, que participou por 45 minutos, outros jogadores que já atuaram pelo profissional estiveram na partida: Lucas Barreto, Kawan, JP Galvão, Yarlen, Fabiano e Bernardo Valim.

Agora, busca recuperar o ritmo de jogo para ter a chance de disputar posição com Igor Jesus e Tiquinho Soares, principais centroavantes do Botafogo neste momento. Matheus Nascimento está longe dos gramados desde a vitória do Glorioso sobre o Atlético-GO, por 1 a 0, no dia 18 de abril. Na ocasião, ele sentiu e foi substituído ainda na primeira etapa. Dez dias depois, passou por cirurgia de reparo no músculo