Alex Telles foi titular do Botafogo no jogo diante do São PauloVitor Silva/Botafogo

Publicado 19/09/2024 15:09 | Atualizado 19/09/2024 15:26

Em sua primeira atuação como titular na lateral-esquerda do Botafogo , Alex Telles, de 31 anos, lamentou o empate sem gols contra o São Paulo, na última quarta-feira (18), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O Alvinegro, comandado por Artur Jorge, foi superior em grande parte da partida, mas não conseguiu converter as chances para abrir o placar.

"Saímos com aquele gostinho de que poderíamos ter saído com a vitória. Temos que focar no que a equipe criou desde o primeiro tempo, criamos muitas chances, sabíamos que o São Paulo viria de uma forma mais defensiva. É o primeiro tempo da decisão, não está nada decidido, assim como não estaria se ganhássemos. É focar nas coisas boas e não desistir. Agora é trocar o chip porque que temos jogo importante pelo Brasileiro, mas sabendo que a decisão na Libertadores ainda está aberta." disse o jogador, à ESPN.

Alex Telles se disse feliz por ter feito sua primeira partida como titular pelo Botafogo em um jogo tão importante. No fim de semana passado, o lateral entrou em campo no segundo tempo na vitória sobre o Corinthians pela Série A.



"Fico muito feliz (com a oportunidade), vinha de uma semana me adaptando, por tudo que aconteceu, pela diferença dos campeonatos. Sou um cara muito profissional, estou muito adaptado, me fizeram eu me sentir muito bem, fui abraçado pelo grupo. Agora é cada vez mais pegar sequência para ajudar o Botafogo." declarou.

Botafogo e São Paulo jogam novamente, na próxima quarta-feira (25), no Morumbi às 21h30 (de Brasília) . Porém, no final de semana, o Alvinegro enfrenta o Fluminense, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.