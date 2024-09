Finalização de voleio de Savarino no início de Botafogo x São Paulo - Vítor Silva/Botafogo

Finalização de voleio de Savarino no início de Botafogo x São PauloVítor Silva/Botafogo

Publicado 19/09/2024 00:35

Rio - Savarino analisou o empate do Botafogo com o São Paulo por 0 a 0 no Estádio Nilton Santos , nesta quarta-feira (18), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O camisa 10 apontou um domínio do Glorioso durante toda a partida e destacou a importância do time estar mais confiante na frente para marcar.

"Acho que o time jogou bem. A maior dificuldade foi não fazer gol. Desde o primeiro tempo tentamos concretizar, mas não saiu. No segundo tempo também tentamos, mas ficamos com o empate. Lá temos que fazer igual para ganhar o jogo e conseguir a classificação", disse Savarino.

"Não é sorte, o time jogou bem, dominou todo o jogo, mas precisamos estar muito mais confiantes na frente para fazer os gols. Espero que no próximo jogo façamos melhor", completou.





Os dois times voltam a se enfrentar no dia 25 (quarta-feira), a partir das 21h30, no Morumbis. Um novo empate forçará a decisão por pênaltis.

A equipe de Artur Jorge, agora, vira a chave para o Brasileirão. O Botafogo enfrentará o Fluminense no próximo sábado, às 18h30, no Maracanã. A partida é válida pela 27ª rodada do campeonato.