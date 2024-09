Lance do jogo entre Botafogo e São Paulo - Vitor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo empatou com o São Paulo por 0 a 0 no Estádio Nilton Santos, na noite desta quarta-feira (18), pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. A equipe do técnico Artur Jorge teve várias oportunidades claras, especialmente no primeiro tempo, mas não conseguiu o gol.

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 25 (quarta-feira), a partir das 21h30, no Morumbis. Um novo empate forçará a decisão por pênaltis.

A equipe de Artur Jorge, agora, vira a chave para o Brasileirão. O Botafogo enfrentará o Fluminense no próximo sábado, a partir das 18h30, no Maracanã. A partida é válida pela 27ª rodada do campeonato.

O jogo

O Botafogo foi muito superior ao São Paulo durante todo o primeiro tempo. A equipe do técnico Artur Jorge impôs um ritmo forte durante toda a etapa inicial, que se reflete nos números. De acordo com os dados da própria Conmebol, o Glorioso teve 65% de posse de bola e finalizou 11 vezes. O Tricolor Paulista, por sua vez, teve apenas um arremate, mas não assustou o goleiro John.

Apesar desse amplo domínio, o Alvinegro não conseguiu abrir o placar porque faltou calibrar a pontaria. Luiz Henrique e Almada, por exemplo, tiveram chances claras dentro da área após boas tramas coletivas do time, mas mandaram para fora.

O Botafogo também encontrou espaço pelo lado esquerdo do campo de ataque. O Glorioso finalizou três vezes com perigo deste setor do campo e chegou a mandar uma bola no travessão com Savarino.

No segundo tempo, o Alvinegro seguia melhor, mas já não encontrava a mesma facilidade da etapa inicial. Os cariocas erraram mais passes nessa fase do jogo e, consequentemente, completavam menos jogadas ofensivas.

Dessa forma, o São Paulo passou a ter um pouco mais a bola. Com o passar do tempo, o Tricolor entrou na partida e finalmente conseguiu levar perigo. Na marca dos 30 minutos, a primeira boa chance veio num chute frontal de Luiz Gustavo. O lance trouxe perigo, mas John estava bem posicionado e fez a defesa. Logo depois, Calleri teve uma oportunidade cara a cara com John depois de um cruzamento, mas mandou por cima.

A sequência acordou o Botafogo na partida. Depois de muito tempo, a equipe de Artur Jorge conseguiu encaixar uma boa jogada individual de Matheus Martins. O atacante teve uma grande chance de frente para Rafael e tentou o chute mesmo com pouco ângulo, e o goleiro conseguiu fazer a defesa.

O Bota ainda teve mais a bola durante a reta final da partida, mas não conseguiu o gol. Assim, a partida terminou empatada em 0 a 0.



Ficha técnica

Botafogo x São Paulo



Data e hora: 18/9/2024, às 21h30

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)



Cartões amarelos: Luiz Henrique e Bastos (BOT) / Rafinha e Arboleda (SAO)

Cartões vermelhos: -

Gols: -

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho (Mateo Ponte, 47'/2ºT), Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal, 23'/2ºT); Gregore e Marlon Freitas (Tchê Tchê, 34'/2ºT); Luiz Henrique (Tiquinho Soares, 23'/2ºT), Savarino, Thiago Almamda e Igor Jesus (Matheus Martins, 34'/2ºT).

SÃO PAULO (Técnico: Zubeldía)

Rafael; Alan Franco (Ferraresi, 24'/2ºT), Arboleda e Sabino; Rafinha (Wellington Rato, 14'/2ºT), Luiz Gustavo, Bobdadilla e Wellington; Lucas Moura (Michel Araújo, 24'/2ºT), William Gomes (Luciano, 24'/2ºT) e Calleri (André Silva, 37'/2ºT).