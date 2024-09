Marlon Freitas é um dos destaques do Botafogo nesta temporada - Arthur Barreto / Botafogo

Publicado 18/09/2024 12:30 | Atualizado 18/09/2024 12:36

Rio - Um dos líderes do elenco do Botafogo , Marlon Freitas projetou o embate com o São Paulo nas quartas de final da Libertadores da América. O meio-campista ressaltou a dificuldade do confronto e a importância de construir um bom resultado no Nilton Santos.

"A expectativa é boa. Será um grande jogo, contra um adversário difícil. Estamos preparados para desempenhar bem com o apoio do torcedor. Queremos impor nosso ritmo, que é muito forte jogando em casa, e construir um resultado positivo nesses primeiros 90 minutos", declarou o camisa 17 em entrevista à 'Botafogo TV'.

A torcida alvinegra esgotou os ingressos para o duelo desta quarta-feira (18) e fará mais uma grande festa nas arquibancadas, com direito a mosaico dupla face . Marlon Freitas destacou o valor do suporte para os atletas que estarão em campo.

"A Libertadores é uma competição muito difícil. Tivemos um início complicado na fase de grupos e a torcida acreditou em nós. Contamos com esse apoio durante os 90 minutos", reforçou.

O Glorioso entra em campo diante do Tricolor Paulista nesta quarta (18), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio continental. O confronto de volta será na próxima semana, dia 25, no Morumbi. Em caso de igualdade no placar agregado, a vaga será definida nos pênaltis.