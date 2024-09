Artur Jorge em ação durante treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Em julho, os portugueses já haviam ameaçado levar o caso até a entidade por causa de uma parcela devida, mas a pendência foi resolvida. No total, a multa rescisória do treinador era cerca de R$ 10,8 milhões.

O Glorioso, no entanto, acordou que o montante poderia ser utilizado pelo Braga como "crédito" dentro do clube, segundo informações da 'ESPN'. A diretoria, inclusive, listou alguns atletas como forma de abater a dívida, mas o Braga não se interessou.

Agora, terá que pagar o valor, mas entende que o prazo para quitar a pendência é de 30 dias.



Artur Jorge vive um grande momento no comando do Botafogo, que lidera o Campeonato Brasileiro e está nas quartas de final da Libertadores da América. O contrato do comandante com o clube carioca é válido até o fim de 2025.