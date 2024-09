Artur Jorge em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 17/09/2024 14:41

Rio - O Braga comunicou que irá prestar queixa na Fifa contra o Botafogo. A decisão é por conta do pagamento da multa rescisória de Artur Jorge, que trocou o clube português pelo Alvinegro em abril. O valor foi parcelado entre as partes. As informações são do portal "UOL".

O Braga cobra uma parcela de aproximadamente 850 mil euros (R$ 5,2 milhões, na cotação atual) do acordo. O valor é o mesmo que em julho já havia causado uma tensão entre as partes. No total, a rescisão foi de cerca de 2 milhões de euros (algo em torno de R$ 10,8 milhões, na cotação da época).



Artur Jorge vive um grande momento no comando do Botafogo, que lidera o Brasileiro, e também está nas quartas de final da Libertadores. O português tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2015.