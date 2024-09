Alex Telles em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/09/2024 08:00

Rio - O Botafogo pode ter uma novidade na Libertadores. Após estrear na vitória sobre o Corinthians, o lateral-esquerdo Alex Telles pode receber a primeira oportunidade como titular no Botafogo, nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

O lateral foi contratado após rescindir com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e ficar livre no mercado. Ele fez toda a pré-temporada e foi titular nos quatro jogos disputados pela equipe saudita até aquele momento. Alex Telles chegou em forma no Botafogo e tem treinado sem limitações, mas a diferença de intensidade entre o futebol saudita e brasileiro gera preocupação.

Alex Telles estreou contra o Corinthians. O lateral-esquerdo entrou em campo pela primeira vez com a camisa alvinegra por volta dos 30 minutos do segundo tempo e atuou por 15 minutos. O jogador, agora, precisa se adaptar a intensidade do futebol brasileiro. O Botafogo, por exemplo, costuma exigir muito dos laterais. Além disso, existe o desgaste com viagens.

A contratação de Alex Telles atende um pedido do técnico Artur Jorge, que desejava reforça as laterais. Além do experiente defensor, o Botafogo também contratou o lateral-direito Vitinho, que estava no Burnley, da Inglaterra, e foi titular na vitória sobre o Corinthians. Este, por sua vez, deve se manter no time para o confronto pela Libertadores.