Luiz Henrique vive grande momento pelo Botafogo na temporada - Vitor Silva/ Botafogo

Luiz Henrique vive grande momento pelo Botafogo na temporadaVitor Silva/ Botafogo

Publicado 16/09/2024 19:50

Rio - O gol marcado contra o Corinthians foi especial para Luiz Henrique. Com oito bolas nas redes em 39 jogos, o atacante, de 23 anos, já fez de 2024 a sua temporada mais artilheira da carreira. Ele superou o ano de 2021, quando defendia o Fluminense.

Naquela temporada, Luiz Henrique entrou em campo em 55 jogos e anotou sete gols. Foi seu único ano completo no futebol brasileiro, já que em 2020 ele se profissionalizou no meio da temporada e em 2022 acabou sendo vendido no meio do ano para o Betis.

Luiz Henrique é o vice-artilheiro do Botafogo na temporada. Ao lado dele, o atacante Jefferson Savarino também marcou oito vezes. Na liderança está Júnior Santos, que se recupera de lesão, e é o maior goleador alvinegro com 18 gols em 41 partidas.



O bom momento de Luiz Henrique no Botafogo fez com que o atacante fosse convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Contra o Corinthians, Thiago Almada fez o segundo gol que selou a vitória dos cariocas na competição.