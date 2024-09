Rafael em ação pelo Botafogo na Copa Sul-Americana de 2023 - Vítor Silva / Botafogo

Rafael em ação pelo Botafogo na Copa Sul-Americana de 2023Vítor Silva / Botafogo

Publicado 16/09/2024 17:59

Rio - Longe dos gramados há mais de cinco meses, o lateral-direito Rafael está próximo de iniciar a transição no Botafogo . Neste momento, ele faz fisioterapia e musculação para recuperar a massa muscular perdida durante o processo de tratamento da lesão no joelho esquerdo. Em breve, começará o trabalho no campo.

A situação do camisa 2 tem sido tratada com máxima cautela pelo Glorioso devido ao histórico de lesões do atleta, de acordo com o site 'ge'. Isso porque, nos últimos 14 meses, Rafael entrou em campo somente três vezes. Em julho do ano passado, rompeu o tendão patelar . Pouco após seu retorno, em março, sofreu uma fratura na patela do mesmo joelho