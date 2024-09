Damián Suárez, ex-Botafogo, é o novo jogador do Peñarol - Divulgação/Peñarol

Damián Suárez, ex-Botafogo, é o novo jogador do PeñarolDivulgação/Peñarol

Publicado 16/09/2024 15:44

Após rescindir com o Botafogo e ficar livre no mercado, o lateral-direito Damián Suárez foi anunciado nesta segunda-feira (16) como novo reforço do Peñarol, do Uruguai, e voltará a jogar em seu país depois de 13 anos. O jogador, de 36 anos, assinou com Manya (apelido do clube) até o fim de 2025.

Damián teve um fim de vínculo complicado com o Alvinegro em meio à temporada. Em agosto, o jogador pediu para ficar fora da relação da partida com o Bahia, pela volta das oitavas de final da Libertadores, alegando problemas pessoais - o Botafogo acabou sendo eliminado com a derrota por 1 a 0 após empate em 1 a 1 na ida, no Nilton Santos.

No entanto, enquanto a situação era estudada pelo clube, o jogador já negociava sua transferência para o Peñarol. O lateral foi imediatamente afastado pelo técnico Artur Jorge, que comunicou posteriormente não contar mais com o "Zorro" no elenco do Glorioso.

As conversas foram longas, mas as partes entrarem um acordo no início de setembro pela rescisão contratual. Damián Suárez deixou o Botafogo tendo disputado 33 jogos em 2024, com três assistências e nenhum gol marcado.

No futebol uruguaio, Damián vestiu apenas a camisa do Defensor nas categorias de base e no profissional. Em 2011, foi negociado para o futebol espanhol para vestir a camisa do Real Sporting de Gijón. Na Espanha, vestiu também as camisas de Elche e Getafe - clube em que conquistou posto de ídolo.