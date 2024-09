Vitinho foi titular do Botafogo na vitória sobre o Corinthians - Vitor Silva / Botafogo

Vitinho foi titular do Botafogo na vitória sobre o CorinthiansVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/09/2024 14:15

Leia mais: Botafogo aumenta chances de título e se distancia dos rivais no Brasileirão

Ele ficou em campo 69 minutos até ser substituído, cansado e com câimbras. Algo considerado normal, já que deixou o Brasil em 2018 e seguiu com a carreira na Europa, primeiro no Cercle Brugge, da Bélgica, e depois no Burnley, da Inglaterra.



"Estou cansado, clima muito diferente, senti câimbras e falei para o treinador, mas agora é recuperar porque temos uma batalha quarta-feira", afirmou após a partida.



O único jogo no Brasil pelos profissionais

Revelado pelo Cruzeiro, Vitinho jogou mais no sub-20 e sub-23, e só teve uma oportunidade nos profissionais, quando atuou apenas 22 minutos, após entrar no segundo tempo, na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, pelo Brasileirão.



busca se readaptar o mais rapidamente possível ao futebol brasileiro. Afinal, foram praticamente seis anos no exterior e apenas 13 dias de treinos no Botafogo, desde que O lateral. Afinal, foram praticamente seis anos no exterior e apenas 13 dias de treinos no Botafogo, desde que chegou ao Rio em 31 de agosto, até estrear como titular.

Vitinho admite dificuldade com grama sintética

E ainda tem uma outra questão importante para se ambientar por completo, que é o campo sintético do Nilton Santos.



"Para mim é muito difícil, tem anos que não jogava num gramado sintético. Vou precisar de um tempo, como todos os jogadores, e espero me adaptar o mais rápidamente possível. Tenho mais a dar, com certeza", disse.

Outra diferença para o futebol europeu, entretanto, é mais fácil para o jogador de 25 anos se acostumar: "A torcida é nosso 12º jogador, contamos muito com eles. Desde que chegamos no ônibus, estava até arrepiado, porque é muito diferente o calor brasileiro".



Próximos jogos do Botafogo



O próximo compromisso será contra o São Paulo, na quarta-feira (18), às 21h30 no Nilton Santos, pela ida das quartas de final da Libertadores.



Uma semana depois, no dia 25, e no mesmo horário, a volta será no Morumbis. Entre os dois confrontos, o Botafogo tem o clássico com o Fluminense, sábado (21), às 18h30 no Maracanã, pelo Brasileirão.