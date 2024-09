Thiago Almada marcou pela primeira vez na vitória do Botafogo sobre o Corinthians - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/09/2024 10:00 | Atualizado 15/09/2024 10:07

Rio - O Botafogo se isolou na liderança após a vitória sobre o Corinthians . O Glorioso espantou qualquer desconfiança ainda existente e levantou mais a moral antes das últimas 12 rodadas do Brasileirão, onde deixou escapar o título no ano passado.

No ano passado, o Botafogo encerrou a 26ª rodada do Brasileirão com 55 pontos (dois a mais do que neste ano). Nas últimas 12 rodadas, o Alvinegro conquistou apenas uma vitória (sobre o América-MG na 27ª rodada) e perdeu o título. Mas a história parece ser diferente desta vez.

O Botafogo parece ter aprendido com as lições do ano passado. O Alvinegro reforçou o elenco com reforços na defesa e no ataque, não trocou de treinador e ganha mais confiança a cada partida. A vitória dramática sobre o Corinthians mostrou que o time está preparado para superar qualquer obstáculo.

Líder do Brasileirão, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Em seguida, o Alvinegro encara o Fluminense, domingo (22), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileiro.