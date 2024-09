Festa dos jogadores do Botafogo após o gol de Thiago Almada - Vítor Silva/Botafogo

Festa dos jogadores do Botafogo após o gol de Thiago AlmadaVítor Silva/Botafogo

Publicado 14/09/2024 23:40

Rio - Na noite deste sábado, 14, o Botafogo venceu o Corinthians por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos , em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Luiz Henrique e Thiago Almada balançaram as redes para o Glorioso. Rodrigo Garro, de pênalti, anotou o único gol dos paulistas. No primeiro tempo, porém, John pegou uma penalidade cobrada por Ángel Romero. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, o Botafogo chegou aos 53 pontos e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o Glorioso vira a chave para a Libertadores.

A equipe de Artur Jorge volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o São Paulo no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

O próximo compromisso no Brasileirão será no dia 21 (sábado), às 18h30, contra o Fluminense no Maracanã. O Clássico Vovô é válido pela 27ª rodada do campeonato.