Alex Telles em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 14/09/2024 08:30 | Atualizado 14/09/2024 08:47

Rio - Líder do Brasileirão, o Botafogo terá reforços à disposição para enfrentar o Corinthians, neste sábado (14), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro deve ter mudanças no sistema defensivo, que foi reforçado na última janela de transferências com as contratações dos laterais Vitinho e Alex Telles, além do zagueiro Adryelson.

O trio foi inscrito na Libertadores e chegou em forma, sendo assim não precisarão de tempo para passar por um recondicionamento físico. Com a lesão de Cuiabano, Alex Telles possui a maior chance de começar contra o Corinthians. Vitinho, que foi a contratação mais cara, também pode ser titular no lugar de Mateo Ponte. Já Adryelson terá que mostrar serviço para conquistar espaço entre Bastos e Barboza.

O Botafogo fortaleceu o sistema defensivo na última janela de transferência e buscou reforçar as principais necessidades do elenco. As laterais eram as posições mais carentes do elenco, e a diretoria alvinegra acatou o pedido do técnico Artur Jorge com as contratações de Vitinho, que estava no futebol inglês, e Alex Telles, que ficou livre após rescindir com o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O trauma no ano passado deixou lições para o Botafogo. A liderança, desta vez, não causa conforto e, por isso, o Alvinegro entende que há espaço para melhorar, sobretudo no sistema defensivo. Anteriormente, a diretoria alvinegra fortaleceu o ataque com as chegadas de nomes como os atacantes Igor Jesus e Matheus Martins, que já mostraram suas credenciais.